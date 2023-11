Taxi, la circolare sblocca-procedure - Licenze temporanee anche frazionabili di Flavia Landolfi

Pubblicato il provvedimento che chiarisce le nuove regole del decreto Asset









Dopo il decreto Asset è arrivata anche una circolare. Nell’annosa partita della mancata liberalizzazione dei taxi è l’ennesimo atto di un braccio di ferro tra governo e sindaci. Esulta il ministro Alfredo Urso: «Abbiamo semplificato le procedure, sbloccando una vertenza che dura da oltre dieci anni per avere più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche, quindi in città più salubri». Ma la faccenda non si annuncia in discesa soprattutto per le resistenze del popolo delle auto bianche che di allargare il mercato aumentando il numero dei veicoli in circolazione non ne vuole sapere.

La circolare “firmata” anche dal ministero dei Trasporti, «consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade Italiane rispondendo così anche alle criticità denunciate dalla Autorità per la concorrenza e il mercato», spiegano al dicastero delle Imprese.

Il tentativo è di rendere il decreto Asset “commestibile” e facilmente abbordabile senza che si inneschino questioni interpretative. Innanzitutto c’è la questione delle nuove regole semplificate che permettono ai sindaci di rilasciare in via sperimentale nuove licenze a chi già guida un auto bianca: il rilascio è legato ai flussi turistici e ai grandi eventi e la norma va letta in chiave estensiva rispetto ai soggetti che potranno usufruirne ricomprendendo anche cooperative e consorzi. I titoli potranno essere ceduti anche dietro pagamento. E infine viene confermato il limite temporale di 12 mesi prorogabili di altri 12 ma chiarito che se ne potrà beneficiare anche frazionando la finestra temporale. Questo comporta per i Comuni mani più libere in base alle emergenze da fronteggiare: e la possibilità quindi di rilasciare licenze temporanee anche in forma non continuativa.

Il provvedimento chiarisce poi anche il confine delle licenze straordinarie rilasciate con procedura semplificata che non possono però sforare il tetto del 20% di quelle attive. Il ministero fa sapere che «sono una settantina i comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani». Per individuare quelli interessati da un aeroporto si farà riferimento ai sedimi aeroportuali incrociandoli con la necessità di aumentare le licenze sulla base della domanda da parte dei cittadini.

«I comuni - spiega il Mimit - possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili».

Più semplici anche le regole per la doppia guida: in questo caso ai tassisti che vorranno ricorrere a seconde guide con turni orari diversi da quelli praticati basterà presentare domanda al Comune presentando la documentazione richiesta dall’amministrazione.