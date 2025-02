Tecnici Pa, niente incentivi 2% per il rinnovo dei contratti

Con la delibera n. 67/2025, l’Anac riscontra un quesito in tema di incentivi per funzioni tecniche e il rinnovo di un contratto. Premesso che in relazione ad un appalto di servizi di «ristorazione scolastica per il triennio 2021/2024» espletato tramite l’intervento di una Sua - per cui si è già provveduto all’assegnazione quota di incentivi per funzioni tecniche, “pro quota” -, nell’istanza si chiede se, in prossimità del programmato rinnovo del contratto, si debba procedere con una nuova riassegnazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi