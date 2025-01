Incentivi 2% estesi ai dirigenti con il Correttivo appalti - Dlgs 209/2024: lo speciale

L’articolo 16 del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) interviene – in questo caso in modo definitivo – sulla previsione che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del codice) disponendo la possibilità di erogare il compenso anche ai dirigenti.

È noto che la previsione risultava espressa con il primo schema di decreto correttivo per essere eliminata...