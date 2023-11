Terzo valico, ok alla variante da 700 milioni finanziata dal Dl Asset di M.Mor.

Siglato da Rfi e Webuild l’atto che conferma l’intenzione di velocizzare la marcia per il completamento di un’opera strategica

Un momento dei lavori per la costruzione di una delle gallerie nel cantiere del terzo valico ferroviario (Genova-Milano) a Genova nel corso della visita del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi (non in foto), 25 luglio 2014.









Un contratto dal valore di 700 milioni di euro, garantiti dal Dl 104/2023 (decreto asset), per proseguire senza sosta e nel rispetto dei tempi i lavori del Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova (l’alta velocità ferroviaria Genova-Milano). Quello siglato da Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs e dal costruttore Webuild, è un atto che conferma l’intenzione delle due imprese di accelerare la marcia per il completamento di un’opera strategica, come indicato...