Terzo Valico, Cociv affida l’interconnessione di Novi Ligure per 48,7 milioni

Oltre all’accordo quadro per la manutenzione degli immobili di ferrovie Sud est (di cui abbiamo già dato notizia in questo articolo), nella Top 10 dei lavori pubblici di maggiore importo nell’ultima settimana spicca l’avviso pubblicato da Cociv per la realizzazione della Interconnessione di Novi Ligure all’interno dei lavori di costruzione della linea ad alta velocità del Terzo Valico ferroviario. In ballo c’è una commessa da oltyre 48 milioni con scadenza di partecipazione fissata al 6 settembre...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi