Test concorsuali, il diritto d’accesso prevale su quello d’autore

La legge generale sul procedimento amministrativo definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 3319/2024) in ambito di concorsi pubblici né il diritto di autore né la proprietà industriale possono precludere la riproduzione di documenti potendo unicamente limitare la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico degli stessi. Su questi presupposti non è consentito porre...

