Titolare effettivo, il ministero «rimette» nelle mani degli enti gli obblighi di comunicazione

Novità in merito agli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi. Con la nota 11 aprile 2024, il ministero delle Imprese e del made in Italy rende noto che il Tar Lazio ha pubblicato lo scorso 9 aprile le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Dm 29 settembre 2023, relativo al registro dei titolari effettivi. La scadenza originaria per gli adempimenti, fissata all’11 ...

