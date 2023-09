Top 10 bandi. Anas completa la statale da Alghero a Olmedo per 183,6 milioni di Alessandro Lerbini

A Trento il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento dei bacini vale 227 milioni









Anas ha pubblicato il bando di gara dei lavori per la realizzazione del completamento della strada statale 291 Var "della Nurra", da Alghero a Olmedo, e del collegamento con l'aeroporto di Fertilia, per un valore complessivo di 183.687.328 euro.

Nel dettaglio i lavori prevedono la realizzazione dell'ultimo tratto a quattro corsie della statale 291 Var tra la città di Alghero a Olmedo in località bivio cantoniera di Rudas (Lotto 1). Nell'appalto è previsto inoltre la realizzazione della bretella di...