Tram di Padova, Anac: l'aggiudicatario non possiede i requisiti di Massimo Frontera

Link utili Anac, Delibera del 4 aprile 2023, n. 141 Delibera

L'Autorità di vigilanza censura Aps Holding per aver aggiudicato l'appalto integrato da 55 milioni a un Rti che non ha dichiarato una interdittiva nei confronti del progettista indicato e che avrebbe dovuto essere escluso automaticamente









In caso di interdittiva Anac nei confronti di un progettista indicato dal concorrente aggiudicatario di un appalto integrato scatta l'esclusione automatica da parte della stazione appaltante (articolo 80 comma 5 lett. f) e comma 6 del codice). Il principio (peraltro oggetto di pronunce del giudice amministrativo) è stato affermato da ultimo dall'Anac che nella delibera n.141/2023 del 4 aprile pubblicata il 18 aprile, ha censurato l'operato di una stazione appaltante per non avere escluso il concorrente...