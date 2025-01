Ultima chiamata per i sindaci commissari: invio dei cronoprogrammi per sociali, nidi e scuolabus disabili entro il 17 gennaio

Il 17 gennaio segna la scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che nomina i sindaci di oltre 4000 Comuni italiani come commissari. Questi hanno il compito di definire gli adempimenti necessari per impiegare le somme assegnate, ma non ancora spese, relative agli anni 2022 e 2023. I fondi sono destinati al potenziamento dei servizi sociali, dei nidi d’infanzia e del trasporto scolastico per alunni con disabilità.

I Comuni devono decidere come utilizzare questi...