Un colpo doppio (e giusto) al blocco degli incarichi

La legge di conversione del Milleproroghe abroga il regime delle inconferibilità previsto dal decreto Anticorruzione per gli amministratori e le società dei Comuni e delle Province (Nt+ Enti locali & Edilizia del 13 febbraio) e fa dunque tirare un respiro di sollievo ai tanti ex amministratori di enti locali che si vedevano sbarrata la strada di una nomina in qualche ente pubblico, perfino per incarichi dirigenziali a cui si accede con concorso.

Ad assestare il colpo di grazia al decreto anticorruzione...