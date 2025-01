Utility, profitti netti saliti a 3,3 miliardi con 5 miliardi di investimenti l’anno

Un fatturato salito da 40 miliardi a ridosso di 70 miliardi, un utile netto aumentato di quasi sei volte a 3,3 miliardi e un numero di operatori che, grazie al consolidamento che ha modernizzato il comparto, si è ridotto da 500 a poco più di 400. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri di sistema degli ultimi otto anni di Utilitalia, che raggruppa le aziende italiane di servizi pubblici, tra cui alcune delle principali utility quotate come A2A, Iren, Hera e Acea. Otto anni in cui, da direttore ...

