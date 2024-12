Variazioni di fine anno e schema di bilancio 2025-2027

Il percorso di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, come prevede il principio contabile allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, modificato dal Dm 25/7//2023, stabilisce che il suo schema viene inviato ai consiglieri dalla giunta comunale entro il 15 novembre e successivamente approvato dal consiglio entro il 31 dicembre.

Nel periodo che intercorre tra il licenziamento dello schema di bilancio e la sua approvazione definitiva potrebbe risultare necessario apportare delle variazioni pluriennali al bilancio di previsione attualmente in gestione, che incidono anche sulle poste stanziate nello schema di bilancio 2025/2027.

Si pensi a variazioni consiliari di bilancio, adottate entro il 30 novembre scorso, che hanno modificato le previsioni del secondo e del terzo anno del bilancio 2024/2026, magari disallineandole da quelle già inserite per le annualità 2025-2026 nello schema di bilancio in approvazione.

Oppure a variazioni che, in base all’articolo 175, comma 3, del Dlgs 267/2000, possono effettuarsi entro il 31/12/2024, come, ad esempio, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, variazioni che sono effettuate con determinazione del responsabile del servizio finanziario.

Qualora queste variazioni vengano adottate è necessario riallineare le previsioni del bilancio 2025/2027, mediante presentazione di appositi emendamenti durante l’iter di approvazione del bilancio.

In mancanza, le variazioni operate sul bilancio 2024/2026, incidenti sulle previsioni 2025-2026, non si ritrovano sul bilancio 2025/2027, costringendo l’ente a intervenire all’inizio del prossimo anno per riallineare le previsioni del bilancio approvato.

Ciò potrebbe accadere nel caso di spese impegnate nell’esercizio 2024, finanziate da entrate accertate e imputate al medesimo esercizio, la cui esigibilità è stata differita al 2025 (si pensi allo stato di avanzamento lavori di un’opera pubblica che invece di essere approvato nel 2024 viene approvato nel 2025), per le quali si presenta la necessità di provvedere al pagamento delle somme prima della data in cui sarà effettuato il riaccertamento ordinario. In questa ipotesi, in base al principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, è necessario effettuare una variazione di riaccertamento parziale, mediante determinazione del responsabile del servizio finanziario (soggetta al parere dell’organo di revisione), ovvero, se in esercizio provvisorio, con deliberazione della giunta comunale.

Oppure allorquando è necessario reimputare all’esercizio successivo un’entrata accertata nell’esercizio precedente, al fine di poter procedere all’impegno della relativa spesa, in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione. Anche in questo caso la variazione sarà effettuata con determina di riaccertamento parziale.

Laddove, invece, sia necessario reimputare spese finanziate da entrate accertate ed imputate all’esercizio o agli esercizi precedenti, mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato, ove non ci sia necessità di procedere al pagamento, ma occorra comunque fare nuovi impegni o modifiche agli impegni assunti, la variazione sarà di competenza della giunta comunale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011.

Ove invece un’entrata prevista nel bilancio 2024 accertata entro il 31/12/2024, destinata, ad esempio, a finanziare un’opera pubblica (la cui spesa era prevista nel bilancio 2024 ma che ovviamente non è stata impegnata), debba essere accertata nel 2025, al fine di consentire il tempestivo avvio dell’opera, occorrerà riproporre gli stanziamenti di entrata e spesa sul bilancio 2025, mediante una variazione di competenza consiliare.

(*) Vice presidente Autel

----------------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

16/01/2025, Sede Nazionale ANUTEL: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

17/01/2025, San Vito Chietino (Ch): L’ITER PER LA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

21/01/2025, Pietrasanta (Lu): IL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COMMA 816 L. 160/2019 (9,00-16,00)

23/01/2025: Varazze (Sv): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

23/01/2025: Siracusa: LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (9,00-16,00)

23-24/01/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO BASE IMU - TARI PER OPERATORI DI PRIMA NOMINA (9,00-16,00)

27/01/2025: Scanzorosciate (Bg): CORSO BASE DI RAGIONERIA PER I NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI: (9,00-16,00)

29/01/2025: Recco (Ge): LA GESTIONE DELLA TARI TRA ATTIVITA’ ORDINARIA E ACCERTATIVA. ANALOGIE E DIFFERENZE (9,00-16,00)

30/01/2025, Palermo: LA RIFORMA FISCALE APPLICATA AI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

30/01/2025, Cesano Maderno (Mi): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

6/02/2025, Terni: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

20-21/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO TEORICO PRATICO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI “I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE LOCALE: NOZIONI PER UNA CORRETTA LETTURA”

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

3/02/2025: LA PRETESA ESENZIONE DEGLI ALLOGGI DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE QUALI ALLOGGI SOCIALI, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (15,30-17,30)

25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

15-29/01/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – I° PARTE (10,00-12,00)

22/01/2025: LA LEGGE DI BILANCIO 2025, IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI (15,30-17,30)

12-26/02/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – II° PARTE (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

4-18/12/2024: LE MODIFICHE PREVISTE NELLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE (15,00-17,00)

23/01/2025: LE ASSUNZIONI NEI COMUNI NEL 2025 (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 20 GENNAIO 2025 al 7 FEBBRAIO 2025.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadGen2025.pdf