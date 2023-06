Anpr, via libera all'accesso degli uffici comunali ai dati registrati di Amedeo Di Filippo

Gli enti utilizzarano la piattaforma, sottoscrivendo un accordo di adesione con PagoPA









Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno pubblica le linee guida per l'accesso dei Comuni ai dati Anpr attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e individua un elenco di 26 e-service che possono essere resi disponibili agli uffici comunali in relazione alle funzioni istituzionali esercitate.

La piattaforma

L'articolo 62, comma 3, del Cad dispone che l'...