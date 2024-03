Viadotti autostradali soggetti al pagamento della Tosap

La società autostradale deve pagare la Tosap per i cavalcavia che occupano lo spazio sovrastante le strade comunali, non potendo invocare le leggi che hanno previsto la realizzazione del tracciato autostradale e neppure l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici. Lo ha deciso la Cassazione con la decisione n. 6029/2024 che ha respinto il ricorso della società autostradale, condannata al pagamento delle spese di giudizio nonché a una multa per abuso del processo.

Si tratta di un’annosa...