Viminale, rendiconto dei contributi esclusivamente tramite Tbel

La procedura di rendicontazione dei contributi, stabilita dall’articolo 158 del Tuel, deve essere eseguita utilizzando un modello specifico di rendicontazione, adattato per ogni linea di finanziamento e accessibile esclusivamente tramite la piattaforma Tbel e non tramite posta certificata. In risposta alle numerose certificazioni di rendicontazione pervenute via Pec, il Viminale ha emesso un comunicato per chiarire la procedura.

