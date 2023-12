Visite fiscali, dall’Inps armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità tra pubblico e privato

L’epocale sentenza del tribunale amministrativo del Lazio n. 16305/2023 pubblicato lo scorso 3 novembre (si veda NT + Enti locali & edilizia del 6 novembre) con la quale è stato invalidato il decreto Madia sulle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in caso di malattia, comincia a produrre i suoi primi effetti.

È fisiologico che una tale sentenza, incidendo in modo diretto sui lavoratori pubblici in malattia e sulle modalità di controllo delle assenze per motivi di salute...