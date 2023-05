Webuild, con Cossi, si aggiudica tratta della Pedemontana Piemontese di El&E

L'Anas ha assegnato il primo lotto dell'opera (stralcio 1 e stralcio 2) del valore di 284 milioni di euro per collegare Masserano e Ghemme









Webuild, insieme alla sua partecipata Cossi Costruzioni, si è aggiudicato i lavori per 284 milioni di euro circa per la realizzazione della Pedemontana Piemontese (Lotto 1, Stralcio 1 e Stralcio 2). Lo comunica il gruppo in una nota. L'intervento accresce il contributo del Gruppo allo sviluppo infrastrutturale del Paese e alla creazione di nuova occupazione, con il coinvolgimento di decine di imprese per la filiera del territorio. Per l'esecuzione dei lavori, si stima saranno creati circa 200 posti...