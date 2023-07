Zes Abruzzo, a gara tutte le opere del Pnrr: 50 milioni di investimenti di Michele Romano

Le imprese che hanno proposto interventi sono 158 per 1.400 posti di lavoro









La Zes Abruzzo è stata la prima delle otto zone economiche speciali operative in Italia a mandare a gara tutte le opere Pnrr, per le quali la struttura commissariale è soggetto attuatore: investimenti per 50 milioni di euro per i porti di Vasto e Ortona e dell'aree industriali a Manoppello e Saletti, che potrà godere di un collegamento ferroviario con 9 binari grazie al potenziamento della piastra logistica. Uno dei cantieri è già in fase di ultimazione, tutti gli altri partiranno tra ottobre e dicembre...