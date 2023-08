A Roma al via le gare per realizzare il «sarcofago» della maxi-discarica di Malagrotta di Massimo Frontera

Per la maxi-discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013 dopo 30 anni di servizio alla città di Roma, sono partiti due bandi per altrettanti interventi che dovrebbero essere in grado di mettere in sicurezza l'intera area. La discarica, che si estende per 140 ettari all'interno del raccordo anulare, è stata chiusa da quasi dieci anni, ma è ancora viva, per così dire. Infatti l'immenso quantitativo di rifiuti conferiti e accumulati tal quali nei dieci lotti complessivamente realizzati nel corso del tempo...