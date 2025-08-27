A Vibo Valentia il Demanio manda in gara la riconversione dell’ex Convento dei Cappuccini
Ospiterà la sede dell’Agenzia delle Entrate. Appalto da 8,55 milioni. Offerte entro il 18 settembre
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato l’avviso per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini di Vibo Valentia per ospitare la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate. Il valore è di 8,55 milioni circa (esattamente 8.547.774,26 euro) mentre la scadenza è fissata per il 18 settembre prossimo. Obiettivo dell’intervento - spiega il Demanio - è di riqualificare lo storico complesso immobiliare per collocare in un’unica sede gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Vibo...