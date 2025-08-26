Ingegneria, più tempo per la gara Rfi da 46 milioni di euro per gli impianti fotovoltaici

Tre settimane di tempo in più per partecipare alla gara lanciata da Rfi per affidare i «servizi di assistenza, progettazione e supporto tecnico per Origination e Sviluppo di Impianti fotovoltaici nella disponibilità di Rete Ferroviaria Italiana Spa». La gara (DAC.0106.2025) con procedura aperta rivolta ai professionisti dell’ingegneria e della progettazione è stata avviata con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta europea del 14 luglio. Ed è stata prorogata due volte dalla stazione appaltante...

