Abuso edilizio, ancora un altro caso a Milano: sigilli allo Scalo house

Nuovo sequestro per abuso edilizio a Milano. Mentre a Roma si lavora per chiudere il decreto Salva Milano, che dovrebbe portare a una sanatoria sulle tante inchieste della procura di Milano per presunta lottizzazione abusiva, poche ore fa il nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano ha avviato una serie perquisizione e sequestrato un’area urbana di Milano, all’angolo di via Valtellina-via Lepontina. Si tratta del progetto “Scalo House”, del gruppo Green Stone, dove sorge una residenza...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi