Accise, via al riallineamento per finanziare il contratto del trasporto locale

Prima si è acceso il semaforo verde del Senato, poi è arrivato anche quello della Camera. La strada è segnata e indica il via libera al riallineamento delle accise di diesel e benzina nato sotto il segno del Piano strutturale di bilancio su pressing della Commissione europea che da due anni martella l’Italia per una riduzione delle agevolazioni agganciate a prodotti dannosi per l’ambiente. Sullo sfondo c’è il rinnovo del contratto per gli autoferrotranvieri con l’apertura di un tavolo tra sindacati...

