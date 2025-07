Consulta, ok allo scioglimento del consiglio per mancata approvazione nei termini del bilancio riequilibrato

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 259, primo comma, e 261, quarto comma, Tuel, in tema di scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non risulti approvata nei termini l’ipotesi di bilancio riequilibrato, prevista dall’articolo 262, primo comma, del Tuel.

Con la sentenza n. 91/2025, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Campania presso cui era stato presentato ricorso da parte di ...