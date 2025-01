Accrual - La valutazione delle immobilizzazioni materiali in base all’Itas 4: la rilevazione iniziale

Le amministrazioni individuate dalla determina del Ragioniere generale dello Stato del 26/11/2024 sono tenute, per l’anno 2025, ad affiancare allo stato patrimoniale e al conto economico, redatti secondo le regole dettate dal principio contabile applicato allegato 4/3 al Dlgs 118/2011, pur se con finalità sperimentali, almeno il conto economico e lo stato patrimoniale predisposti secondo gli schemi della nuova contabilità accrual (approvati con decreto del direttore del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/06/2024 e allegati all’Itas 1).

La nuova contabilità economico patrimoniale sarà obbligatoria dal 2026, ma, come ha evidenziato l’articolo 10 del Dl 113/2024, ci sono degli adempimenti obbligatori per alcune amministrazioni pubbliche, tra cui tutti i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2024, da attuare già nel 2025, con l’obiettivo, come detto, di produrre, seppure in via sperimentale, anche i nuovi prospetti contabili. Tra questi vanno ricordati l’obbligo della riclassificazione del precedente piano dei conti economico-patrimoniale in base al nuovo piano dei conti unico, adottato con la sopra citata determina n. 176775. Tuttavia, per la riclassificazione di cui sopra, le amministrazioni provvedono a definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico, sulla base dei modelli di raccordo che saranno definiti con apposita determina del Ragioniere generale dello Stato da adottare entro il prossimo 31 marzo 2025, come ha previsto l’articolo 2 del Dm 23/12/2024. Sempre entro il 31 marzo 2025 deve essere emanato il decreto ministeriale che stabilisce i criteri generali per gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi degli enti per il recepimento degli standard contabili (articolo 10, comma 8, Dl 113/2024).

Altro adempimento obbligatorio da porre in essere nel corso del 2025 è la formazione di base (articolo 10, comma 10, del Dl 113/024), con l’obbligo di individuare nell’apposita piattaforma ministeriale della formazione accrual il responsabile ed il gestore della formazione, entro il termine di 45 giorni dalla data del decreto (entro il 6 febbraio 2025). Tutti i soggetti che saranno individuati da ogni amministrazione devono effettuare la formazione di base, esclusivamente in forma telematica, seguendo gli appositi corsi disponibili nella piattaforma accrual (articolo 3 Dm 23/12/2024).

Infine, altro adempimento del 2025, è la revisione dei criteri di valutazione delle poste contabili dell’ente. L’articolo 10, comma 9, del Dl 113/2024 ha precisato che, per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi e della adozione della norma di riforma, entro il secondo trimestre del 2026, le amministrazioni possono produrre i nuovi schemi di bilancio per il 2025 riclassificando le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale e apportando ai relativi saldi le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei principi contabili Itas.

La revisione delle poste contabili deve essere effettuata alla luce dei principi contabili Itas. Tra di essi particolare rilievo riveste il principio contabile Itas 4, che si occupa delle immobilizzazioni materiali, e le relative linee guida. Il principio contabile ha stabilito il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali, con riferimento alla rilevazione iniziale, alla determinazione del valore contabile e all’ammortamento e alle perdite per riduzione di valore.

In merito alla rilevazione iniziale, il principio ha precisato che una immobilizzazione materiale è rilevata come attività se rispetta la definizione di attività stessa, contenuta nei punti 3.4 e seguenti del quadro concettuale, ossia se si tratta di una risorsa:

- controllata da un’amministrazione pubblica, in seguito a una operazione o a un evento passato (scambio con terze parti, produzione interna, operazioni con terze parti che non sono scambi), cioè la capacità di utilizzare la risorsa in modo da goderne del potenziale di servizio o dei benefici economici che la stessa può produrre;

- che ha un potenziale di servizio, cioè la capacità di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione pubblica, o la capacità di generare benefici economici.

Inoltre, l’immobilizzazione è rilevata se il valore è determinato in modo da rispettare i postulati e i vincoli dell’informazione del bilancio di esercizio.

Sono immobilizzazioni materiali ovviamente quei beni tangibili che sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per altri scopi amministrativi e che sono utilizzati durevolmente per più di un esercizio.

Le immobilizzazioni materiali sono articolate in modo da consentire la distinzione tra beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. Nell’ambito di queste classi sono specificate in modo separato le immobilizzazioni del patrimonio culturale (vale a dire quelle definite dal Dlgs 42/2004), per i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili e gli investimenti immobiliari, per i beni patrimoniali disponibili. In corrispondenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponili è costituita una riserva indisponibile nel patrimonio netto di pari valore, per la quale deve essere indicata la quota imputabile ai beni culturali.

Le immobilizzazioni sono contabilizzate quando acquisite in proprietà ovvero, in assenza di essa, quando l’amministrazione ne abbia il controllo in base a un idoneo titolo giuridico. Nel caso di immobilizzazioni realizzate internamente, le stesse sono contabilizzate come immobilizzazioni in corso fin dal momento in cui sono rilevati i primi costi afferenti sostenuti, e fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso; da questa data sono riclassificate nella specifica classe delle immobilizzazioni a cui appartengono.

(*) Vicepresidente Anutel

-------------------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

29/01/2025: Recco (Ge): LA GESTIONE DELLA TARI TRA ATTIVITA’ ORDINARIA E ACCERTATIVA. ANALOGIE E DIFFERENZE (9,00-16,00)

30/01/2025, Palermo: LA RIFORMA FISCALE APPLICATA AI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

30/01/2025, Cesano Maderno (Mi): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

3/02/2025, Padova: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)

4/02/2025, Sesto al Reghena: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)

6/02/2025, Terni: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

13/02/2025, Savigliano (Cn): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

14/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: VII° FORUM SULLA FINANZA LOCALE 2025 (9,00-16,00)

20-21/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO TEORICO PRATICO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI “I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE LOCALE: NOZIONI PER UNA CORRETTA LETTURA”

20/02/2025, Tortona (Al): IL RENDICONTO 2024 DEGLI ENTI LOCALI (9,00-16,00)

20/01/2025, Viareggio (Lu): IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

26-28/02/2025, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

03-06/03/2025, Pompei (Na): CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI (9,00-16,00)

11-12/03/2025, Novara: DALLA RIFORMA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IMU: ANALISI ED APPROFONDIMENTO (9,00-16,00)

20/03/2025, Rimini: LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2024 E 2025 (9,00-12,00)

25/03/2025, Verona: LE AREE FABBRICABILI NELL’IMU: DAL CONTRADDITTORIO ALL’ACCERTAMENTO (9,00-16,00)

26/03/2025, Empoli (Fi): CONTABILITA’ ACCRUAL (9,00-16,00)

27/03/2025, Massa: IMPOSTA DI SOGGIORNO – GESTIONE DEL TRIBUTO (9,00-16,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

3/02/2025: LA PRETESA ESENZIONE DEGLI ALLOGGI DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE QUALI ALLOGGI SOCIALI, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (15,30-17,30)

4/02/2025: IL DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. ELEMENTI TEORICI E PERCORSO PRATICO (15,30-17,30)

18/02/2025-24/02/2025: CORSO BASE PER NUOVI FUNZIONARI: IMU ED AREE FABBRICABILI (10,30-12,30)

24/02/2025: L’ABITAZIONE PRINCIPALE DOPO LA SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE(15,30-17,30)

25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

5/02/2025: LA DICHIARAZIONE IVA 2025 DEGLI ENTI LOCALI (10,00-12,00)

7-13-21/02/2025: LA CONTABILITÀ ACCRUAL NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IL QUADRO CONCETTUALE ELEMENTI DI PARTITA DOPPIA, ANALISI DEGLI ITAS PRINCIPALI (10,00-13,00)

12-26/02/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – II° PARTE (10,00-12,00)

24/02/2025: IL PEF 2024/2025 E LA TARI 2025, I RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE (15,30-17,30)

6/03/2025: L’IMPATTO DELLA GESTIONE IVA ED IRAP NELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI: NORMATIVA, APPLICAZIONE, ADEMPIMENTI, CASI PRATICI, ULTIME NOVITÀ (15,30-17,30)

12/03/2025: GUIDA PRATICA PER LA REDAZIONE DEL PIAO (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

12/02/2025-26/02/2025:L’ATTIVITÀ’ CONTRATTUALE DALLA DECISIONE A CONTRARRE ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI - I° PARTE (10,00-12,00)

5/03/2025: https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=3233 (15,30-17,30)

12-26/03/2025: L’ATTIVITÀ’ CONTRATTUALE DALLA DECISIONE A CONTRARRE ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI - II° PARTE (15,30-17,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 17 FEBBRAIO 2025 al 7 MARZO 2025.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadFeb-Mar2025.pdf