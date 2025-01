Accrual in pratica: gestione delle attività e passività potenziali nelle concessioni

L’amministrazione concedente registra le eventuali altre passività, le passività potenziali e le attività potenziali derivanti da un accordo per servizi in concessione. Le passività potenziali vengono riconosciute solo se esistono condizioni specifiche che potrebbero generare un obbligo futuro, come penali contrattuali o garanzie di rendimento. Per esempio, un’amministrazione locale potrebbe stipulare un accordo impegnandosi a coprire eventuali perdite del concessionario nel caso in cui il numero...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi