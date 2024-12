Accrual in pratica: la rilevazione dei trasferimenti condizionati secondo l’Itas 18

La rilevazione degli oneri da trasferimenti implica il riconoscimento di risorse economiche destinate a terzi senza un corrispettivo derivante da operazioni di scambio. Tali risorse possono essere erogate con o senza condizioni, per sostenere il funzionamento dei beneficiari o per finanziare specifici progetti o investimenti, come l’erogazione di servizi pubblici o la realizzazione di opere.

Secondo l’Itas 18, gli oneri da trasferimenti si dividono in due categorie principali: trasferimenti senza ...