Alla lotteria del Dl Pa vincono Pichetto, Piantedosi e l’Anac - Più personale per il sociale nei Comuni

I dipendenti dell’Autorità anticorruzione in ruolo al 1° gennaio 2019 saranno promossi di «un livello giuridico ulteriore per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio nell’esercizio delle medesime funzioni svolte» all’Anac fino a quella data, e la loro buonuscita sarà allineata a quella dell’Antitrust calcolandola sull’ultima retribuzione. Allo staff di Gilberto Pichetto Fratin al ministero dell’Ambiente arrivano 1,826 milioni in due anni oltre alla deroga biennale ai limiti ...

