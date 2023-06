Appalti a rischio contenzioso con il nuovo obbligo di indicazione del Ccnl nei bandi di Giorgio Lezzi (*)

Il vincolo imposto dal nuovo codice appalti rischia di mettere in difficoltà stazioni appaltanti e imprese e aprire nuovi varchi ai ricorsi









Come noto, l'art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici (sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore) prevede espressamente al c. 1 che «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative...