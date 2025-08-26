Aran, il weekend conta come congedo parentale anche se compreso tra due giorni di ferie

Le ferie dal venerdì al lunedì non escludono i sabati e le domeniche dal computo del congedo parentale se si inseriscono in un periodo di congedo che li include non potendosi considerare le stesse, un effettivo rientro in servizio.

La conferma arriva dall’Aran in un parere reso a un ente che si è interrogato sul corretto computo del congedo parentale nel caso di fruizione frazionata in un periodo che si sviluppa in questo modo: dal martedì al giovedì congedo parentale, lunedì e venerdì ferie e così...