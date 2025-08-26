Mobilità, il Consiglio di Stato blinda anzianità e professionalità

La mobilità volontaria non apre un nuovo rapporto: è cessione di contratto e comporta la continuità di tutte le posizioni maturate. Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6611/2025, i giudici ribadiscono con nettezza i capisaldi dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001: chi si trasferisce tra amministrazioni porta con sé qualifica, funzioni, trattamento economico e anzianità, insieme alla professionalità acquisita. È una puntualizzazione che vale come bussola per bandi e regolamenti interni...

