I gettonisti hanno bruciato i fondi per assumere 10mila sanitari
Da questa estate scatta l’addio ai costosi contratti di affitto del personale negli ospedali: solo nel 2024 spesi 457 milioni. Il nodo del tetto di spesa e le ampie differenze di organici tra le Regioni
A meno di sorprese, come una proroga in extremis questa sarà l’ultima estate dei gettonisti: medici (ma anche infermieri) pagati a peso d’oro - anche fino a 1.200 euro - per coprire un solo turno di otto ore lì dove ci sono più carenze come in pronto soccorso dove il personale “affittato” dalle cooperative in media sfiora il 20% dell’organico, ma supera in alcuni ospedali anche la metà di tutti i sanitari. Per le Asl si tratta di un lungo, difficile e costoso addio: lungo perché la crociata voluta...