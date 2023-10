Arconet: nei contratti energia i risparmi possono finanziare gli investimenti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L’iscrizione in bilancio dei contratti di efficientamento energetico richiede la quantificazione delle diverse componenti, che vanno iscritte in modo separato. Con la FAQ n. 52/2023 la Commissione Arconet affronta il tema della corretta contabilizzazione in bilancio di queste operazioni.

Con i contratti di servizio energia EPC (Energy Perfomance Contract), i Comuni acquistano i beni e i servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo allo stesso tempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (Dpr 412/92 articolo 1, comma 1, lettera p). I contratti possono includere anche lavori di efficientamento energetico.

I corrispettivi relativi alle differenti componenti – scandisce il chiarimento - devono essere quantificati e registrati separatamente distinguendo:

a) gli interventi di riqualificazione energetica;

b) la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per l’intera durata del contratto;

c) la fornitura dei vettori energetici.

Gli interventi di riqualificazione energetica vanno iscritti in bilancio utilizzando i codici del piano dei conti finanziario in base alla natura della spesa (di investimento o corrente), secondo la tipologia e le modalità di intervento. Saranno, pertanto, utilizzati i codici relativi alle immobilizzazioni, in caso di interventi sugli edifici e sugli impianti, mentre saranno scelti i codici relativi alle forniture in presenza, ad esempio, di sole spese riguardanti la sostituzione dei corpi illuminanti.

Alla componente relativa alla manutenzione ordinaria dell’impianto sono attribuiti i codici del piano dei conti riguardanti le specifiche spese: ad esempio per la manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari codice U.1.03.02.09.004, mentre per la manutenzione straordinarie è utilizzato il codice dell’immobilizzazione oggetto della manutenzione.

Se nell’ambito dello stesso contratto è prevista la fornitura di gas o energia elettrica il relativo corrispettivo deve essere contabilizzato con i codici di riferimento ad esempio U.1.03.02.05.004 per l’Energia elettrica.

Per la copertura finanziaria degli impegni imputati all’esercizio in corso di gestione e agli esercizi successivi riguardanti le immobilizzazioni, nell’ipotesi di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria la Commissione rinvia ai paragrafi 5.3.3. e seguenti dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Queste disposizioni prevedono che la copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, deve essere predisposta - fin dal momento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento.

Con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria, una delle possibili forme di copertura delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, è l’utilizzo della quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata. Nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 5.3.8 dell’allegato 4/2, tale fattispecie ricorre in presenza dell’abbattimento dei costi delle utenze, quale risultato dell’efficientamento energetico.

Viene poi chiarito che sono, invece, da registrare come contratti di servizi quelli per fornire efficienza energetica attraverso misure di gestione dell’energia come la pianificazione, l’ottimizzazione, la manutenzione delle apparecchiature eccetera che non prevedono alcun investimento di capitale nella fornitura di beni o apparecchiature nuovi o rinnovati.