Arconet, primo check del progetto che punta a far approvare il bilancio stampato dalla Bdap di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fra le criticità viene evidenziato anche il mancato invio del piano degli indicatori riguardante il bilancio di previsione da parte delle Regioni

01/07/03 ROMA MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA XX SETTEMBRE, 97









Dal rendiconto 2024 tutti gli enti potranno sottoporre all’approvazione del consiglio il rendiconto elaborato dalla Bdap, al posto di quello generato dal proprio software contabile. Se ne è discusso nel corso della seduta della Commissione Arconet del 27 settembre, il cui resoconto è stato pubblicato nei giorni scorsi, dedicata all’analisi dell’attività svolta dalla Bdap per l’acquisizione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali. L’incontro è servito a fare il punto sugli invii dei bilanci da parte degli enti, sui controlli effettuati dalla Bdap e sulla loro evoluzione nel 2024, con particolare riferimento alla sperimentazione del progetto «Approvazione Rendiconto inviato alla Bdap».

L’esame di quest’ultimo punto mostra che nel corso del 2023 i 24 enti sperimentatori hanno verificato il file, in formato pdf, del rendiconto 2022 elaborato dalla Bdap, sulla base del file xbrl trasmesso da ciascun ente, e hanno segnalato gli interventi informatici necessari per consentire, nel 2024, l’approvazione, ai fini del rendiconto 2023, del file pdf inviato alla Bdap. Le indicazioni degli enti partecipanti hanno consentito anche di migliorare la grafica del file pdf riguardante il rendiconto. In assenza di eventuali ulteriori criticità, a decorrere dal rendiconto 2024, la facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla Bdap sulla base dei dati trasmessi dagli enti sarà consentita a tutti.

A fronte del giudizio positivo sull’invio dei dati da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, prossimi alla percentuale del 100%, viene evidenziata una condizione non soddisfacente per gli altri enti: solo il 50% di quelli strumentali in contabilità finanziaria e il 18% di quelli strumentali in contabilità economico patrimoniale trasmette i propri bilanci alla banca dati.

Fra le criticità viene evidenziato anche il mancato invio del piano degli indicatori riguardante il bilancio di previsione da parte delle regioni: negli ultimi cinque anni tale documento contabile è stato trasmesso solo da circa 5–9 enti.

Rilevano poi il fenomeno degli enti locali che negli ultimi cinque anni non hanno approvato/inviato il bilancio e la gravità di tale circostanza nella Regione Siciliana.

La norma (articolo 16, comma 9-bis, del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115) che prevede il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, se non redatto entro il 31 dicembre, è stata utilizzata da 14 Comuni.

La Commissione evidenzia, inoltre, l’aumento del numero dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, che hanno esercitato la facoltà prevista dall’articolo 232 del Tuel di non adottare la contabilità economico patrimoniale, e di elaborare lo stato patrimoniale con modalità semplificate.

Riguardo ai controlli, restano non bloccanti quello di esistenza e di coerenza sui codici COFOG introdotto dal Rendiconto 2022 sui dati contabili analitici finanziari di spesa di IV e V livello (DCA) e quello sull’equilibrio di parte corrente (che deve essere maggiore di zero) del bilancio di previsione, introdotto a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.

I controlli di coerenza saranno conservati ancora nella modalità non bloccante, salvo quelli sul bilancio consolidato, che diventeranno bloccanti, a partire dal bilancio consolidato 2023. L’evoluzione di tale controllo, già prevista per il bilancio consolidato 2022, era stata rinviata di un anno per problemi di natura tecnica.

Nel corso della seduta del 27 settembre, infine, la Commissione Arconet è tornata sul tema del decreto 25 luglio 2023, evidenziando che lo stesso si limita a individuare puntualmente ruoli, compiti e tempistiche del processo di bilancio, senza prevedere sanzioni in caso di inadempienze. Viene ribadito che il contenuto del decreto è stato predisposto nell’ambito di un gruppo di lavoro tecnico, cui hanno partecipato componenti designati dalle associazioni degli enti territoriali (Anci, Upi) con esperienza consolidata nella direzione di uffici finanziari negli enti locali, che hanno avuto modo di intervenire attivamente e fattivamente nella predisposizione del testo. Al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione delle scelte, il gruppo di lavoro è stato esteso anche a rappresentanti dell’Anpci e dell’Ardel. Il testo è stato poi condiviso all’unanimità nel corso dell’ultima riunione della Commissione Arconet.

Essendo già in applicazione con riferimento al processo di bilancio di previsione 2024-2026, sono state rispedite al mittente le richieste di rinvio di un anno della sua entrata in vigore.