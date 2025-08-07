Artelia Italia acquisisce la totalità del capitale di Erregi
La società di ingegneria guidata si potenzia nella progettazione integrata e nella consulenza tecnica di infrastrutture di trasporto
Artelia Italia (filiale dell’omonimo gruppo francese creata nel 2011) con una produzione nel 2024 di 72,1 milioni, un utile netto di 2,8 milioni, un portafoglio ordini di 85,4 milioni e un organico di circa 700 professionisti, persegue la diversificazione in nuovi settori dell’ingegneria confidando in significativi finanziamenti italiani ed europei con particolare attenzione alle opere infrastrutturali (soprattutto di mobilità urbana).
Notizia dell’ultima ora è l’acquisto dalla famiglia Zallocco della...