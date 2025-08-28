Pnrr, Donnarumma (Fs): spesi finora oltre 15 miliardi su 25 assegnati

«A settembre si torna alla normalità della programmazione perché molti cantieri vengono completati in queste settimane». L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha annunciato, al Meeting di Rimini, il progressivo rientro alla piena operatività dopo i lavori estivi che hanno messo a dura prova la rete ferroviaria. «Ci saranno alcune regioni che soffriranno ancora per qualche settimana, altre che vedranno prima il concludersi dei lavori, perché dipende dalla complessità...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi