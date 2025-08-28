Pnrr, Donnarumma (Fs): spesi finora oltre 15 miliardi su 25 assegnati
L’amministratore delegato del Gruppo al Meeting di Rimini: piano investimenti senza precedenti, nel 2024 spesa record per 17,5 miliardi
«A settembre si torna alla normalità della programmazione perché molti cantieri vengono completati in queste settimane». L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha annunciato, al Meeting di Rimini, il progressivo rientro alla piena operatività dopo i lavori estivi che hanno messo a dura prova la rete ferroviaria. «Ci saranno alcune regioni che soffriranno ancora per qualche settimana, altre che vedranno prima il concludersi dei lavori, perché dipende dalla complessità...