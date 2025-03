Asili nido, Foti: in arrivo nuovo bando da 800 milioni

Pnrr e parità di genere, il bilancio è in chiaroscuro. Tutte luci per la certificazione per la parità di genere, la misura che viaggia più rapida in capo al dipartimento Pari opportunità e alla ministra Eugenia Roccella: hanno ottenuto il bollino 6.846 organizzazioni, oltre sei volte l’obiettivo da centrare entro giugno 2026. Tanto che il ministro Tommaso Foti, che ha la delega al Piano, nell’informativa ieri alla Camera ha sottolineato come sia già aperto con la Commissione Ue il confronto per estendere...

