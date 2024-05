Assenteisti, l’assoluzione penale non salva dalla sospensione dello stipendio

Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 7358/2024) il datore di lavoro pubblico può sospendere lo stipendio del suo dipendente sospettato di aver alterato la regolare attestazione della presenza in servizio persino qualora il giudice lo abbia assolto in sede penale per non aver commesso reati implicanti il licenziamento.

Per la Suprema Corte se è vero che la regola generale impone...