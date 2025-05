Associazionismo comunale, ripartite le risorse 2025 per le Regioni

Ripartite le risorse spettanti per l’anno 2025 a sostegno dell’associazionismo comunale alle Regioni, individuate in base all’intesa n. 21 del 6 marzo 2025 sancita in sede di Conferenza unificata. Ne ha dato notizia la Direzione Centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno.

Secondo quanto previsto dall’intesa di Conferenza Unificata (sancita con atto n. 936 del...