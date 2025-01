Assunzioni, la mobilità volontaria preventiva torna ad allungare i tempi

Si allungano i tempi per le assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni, che dal 1° gennaio devono nuovamente esperire, in via obbligatoria, la cosiddetta mobilità volontaria prima di poter procedere con assunzioni per concorso pubblico.

È spirata infatti a fine 2024 la facoltatività di quel passaggio, sancita dall’articolo 3, comma 8 della legge 56/2019 con un intervento che significativamente rientrava in un insieme di misure finalizzate ad «accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale...