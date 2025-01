Attivazione, percentuali, cadenza, formule (e regole) complicate: ecco la revisione prezzi post-Correttivo Ok anche alle manutenzioni e netta separazione tra lavori e servizi. Facile prevedere un’applicazione difficile per le Pa meno attrezzate. Per i cantieri inoltre la misura non è immediatamente operativa: serve un Dm Infrastrutture sentito l’Istat