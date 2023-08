Bandi di concorso, via al framework delle competenze trasversali di Gianluca Bertagna

Per una mappatura su più livelli di quelli che sono questi comportamenti organizzativi in base alle attività e al ruolo svolto









Giunge un nuovo tassello per la predisposizione di bandi di concorso che tengano conto non solo delle conoscenze ma anche delle competenze trasversali. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha firmato un decreto che contiene la costruzione di un framework dei comportamenti organizzativi andando a completare il processo previsto dall'articolo 6-ter del Dlgs 165/2001. Non ci sono più scuse, quindi, per gli enti che dovranno fin dalla programmazione dei fabbisogni ragionare sulle...