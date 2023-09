Biodiversità e costruzioni, un binomio accessibile senza trascurare la qualità del verde di E. l. & E.

Stefano Boeri: «Il Bosco Verticale – è stato il manifesto di una possibilità di costruire qualità in altezza valorizzando la vegetazione»









All’inizio fu il Bosco Verticale, l’edificio-prototipo di una nuova architettura della biodiversità. Due torri alte 80 e 112 metri, che ospitano nel complesso 800 alberi e negli anni sono divenute non solo iconiche di Milano, ma anche riconosciute da premi internazionali come una nuova “grammatica” di progettazione per «case che ospitano alberi, uomini e volatili».

Oggi, questo linguaggio – come ha spiegato Stefano Boeri, passando in rassegna i progetti che sta sviluppando sull’onda di quell’esperienza...