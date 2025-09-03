Arera: con l’Mtr3 l’autorità cambia il meccanismo di approvazione del Pef
Con la delibera 397/2025/R/rif l’Arera ha approvato il metodo tariffario applicabile per il quadriennio 2026 – 2029, meglio conosciuto come Mtr3. Il metodo tariffario aggiornato ripercorre per grosse linee i principi di determinazione dei costi e dei limiti di crescita tariffaria, già delineati dai precedenti metodi, con solo qualche piccolo aggiustamento legato alla sempre più complessa istituzione dei meccanismi attraverso i quali incentivare le virtuose gestioni della raccolta differenziata dei rifiuti.
Tra le novità del Mtr3, sicuramente un aspetto che merita evidenza è il cambio procedurale legato all’iter di approvazione del Pef da parte dell’autorità, attraverso una semplificazione del metodo con il probabile obiettivo di giungere più rapidamente alla conclusione dei procedimenti, a oggi ancora incompiuti per la maggior parte degli ambiti territoriali.
L’articolo 7 della delibera è, infatti, destinato a disciplinare la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il quadriennio 2026 – 2029, fissando dei termini entro cui i soggetti interessati, compresa l’autorità stessa, devono adempiere ai propri compiti. In dettaglio:
Il comma 7.14 ha confermato che, nelle more dell’approvazione da parte dell’autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli Etc, come è avvenuto dal 2020 ad oggi.
(*) Docente Anutel
