Buoni alimentari, calendario a tappe forzate per attivare l'aiuto - Ecco le istruzioni dell'Inps di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L'Istituto ha fornito le indicazioni operative per consolidare gli elenchi dei beneficiari









Tempi stretti per i Comuni per consolidare gli elenchi dei beneficiari dei buoni alimentari. Parte la corsa all'attivazione della procedura messa a disposizione dall'Inps. Con il messaggio n. 1958/2023, l'Istituto ha fornito le indicazioni operative relative alla misura introdotta con il decreto 18 aprile 2023 sui «Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197...