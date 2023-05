Cambia il sindaco: tre compiti per il responsabile finanziario di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel









In queste settimane si vanno a completare le operazioni legate alle elezioni amministrative 2023 in varie centinaia di comuni. La successiva tornata elettorale interesserà nella primavera del 2024 circa la metà delle amministrazioni locali.

In questa occasione, che si presenta di norma ogni cinque anni, la ragioneria dell'ente ha tre adempimenti principali da eseguire.

Il primo e più importante è la relazione di fine mandato, che interessa tutte le strutture dell'ente ma che richiede un impegno particolarmente intenso al responsabile finanziario per la quantità e profondità dei dati contabili da esporre. La norma di riferimento è l'articolo 4, comma 5, del Dlgs 149/2011, come modificato dall'articolo 11 del Dl 16/2014 convertito dalla legge 68/2014; gli schemi-tipo, distinti per i comuni sopra o sotto i 5.000 abitanti, sono stati approvati con il decreto interministeriale 26 aprile 2013 e richiedono, in qualche caso, degli adattamenti per l'intervento di norme successive quali quelle sull'armonizzazione contabile. La relazione va sottoscritta dal sindaco non oltre il 90° giorno precedente la scadenza del mandato, calcolata in base all'inizio effettivo del mandato in via di conclusione e non con riferimento alla data delle previste elezioni. Entro 15 giorni dalla firma, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente; entro 3 giorni dalla certificazione va trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro 7 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. Il termine è perentorio e l'adempimento è sanzionato.

Il secondo adempimento è la verifica straordinaria di cassa prevista dall'articolo 224 del Tuel quando si ha mutamento della persona del sindaco; l'obbligo non ricorre pertanto nel caso di secondo o terzo mandato consecutivo. Fino al 2014 tale verifica era caduta in relativa desuetudine, in quanto il regolamento di contabilità di ciascun ente poteva derogare all'obbligo (e ciò frequentemente avveniva). A decorrere dall'esercizio 2015, tuttavia, la modifica all'articolo 152 del Tuel apportata dal Dlgs 126/2014 non ha previsto più l'articolo 224 fra quelli derogabili con regolamento. L'articolo 224, comma 1-bis dispone solo che il regolamento di contabilità dell'ente disciplini le modalità di svolgimento della verifica; questa non necessariamente richiede la compresenza di tutti i cinque soggetti tenuti a intervenire (ossia il sindaco cessato, quello entrante, il segretario, il responsabile finanziario e l'organo di revisione). Si tratta di un adempimento sostanzialmente tecnico e molto simile alle periodiche verifiche dell'organo di revisione; nel caso l'ente non abbia una dettagliata previsione regolamentare, si può quindi ritenere ragionevole che la sottoscrizione dei due sindaci possa avvenire dopo quella degli altri soggetti. La verifica va attuata il più possibile tempestivamente e ha principalmente a oggetto la consistenza della tesoreria dell'ente alla data del subentro del nuovo sindaco; è tuttavia opportuno che sia integrata dalle rilevazioni dei valori e titoli eventualmente depositati, dai saldi dei conti correnti bancari e postali e dalle giacenze degli agenti contabili, quanto meno quelli interni.

Occorre poi procedere alla relazione di inizio mandato, forse il meno laborioso dei tre adempimenti in oggetto. Essa è prevista dall'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 102/2013 convertito dalla legge 124/2013. Il suo scopo è quello di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. I dati richiesti sono essenzialmente contabili ma molto più limitati rispetto alla relazione di fine mandato e non possono che discendere dalla stessa in misura consistente; fatto salvo, di norma, il caso in cui il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso si sia reso disponibile solo nell'intervallo di tempo fra le due relazioni. Anche sotto l'aspetto formale la norma è meno rigorosa rispetto alla relazione di fine mandato: infatti, la relazione di inizio mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta solo dal sindaco entro 90 giorni dall'inizio del mandato stesso; non ne è prevista né la trasmissione alla Corte dei conti né la pubblicazione sul sito (che è comunque opportuna); infine, l'inadempimento non è espressamente sanzionato. Sulla base delle sue risultanze, tuttavia, il sindaco neoeletto potrà attivare le procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa vigente ove ne ricorrano i presupposti.

(*) Componente consiglio generale Anutel

