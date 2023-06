Certificato medico falso, danno erariale anche per il solo invio per errore al datore di lavoro di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Si configura come danno erariale l'ipotesi in cui il pubblico dipendente trasmetta (anche) per errore al datore di lavoro un falso certificato di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro, adducendo la scusa di averlo fatto «per gioco» (insegnare al figlio adolescente le possibilità di rielaborazione grafica dei documenti). Si tratta di un comportamento fraudolento che integra l'ipotesi di cui all'articolo 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

