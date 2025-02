Collaudo, per l’incarico a dipendente part-time non serve l’autorizzazione dell’ente di provenienza

La comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria per la revoca o annullamento della aggiudicazione provvisoria, perché . l’aggiudicatario non ha conseguito il «bene della vita», che acquisisce solo con l’aggiudicazione definitiva, come tale idonea ad ingenerare un affidamento in capo all’aggiudicatario e imporre l’instaurazione del contraddittorio. Inoltre, l’affidamento di carichi professionali a dipendenti pubblici di altre amministrazioni, assunti a tempo parziale pari o inferiore...

