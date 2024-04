Comunità energetiche, apre il bando riservato ai piccoli comuni

Contributi a fondo perduto per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili da installare al servizio di comunità energetiche in comuni fino a 5mila abitanti. Il ministero dell’Ambiente segnala con un avviso che lo sportello per le istanze è stato aperto l’8 aprile e chiuderà il 31 marzo 2025. Dopo il Dm Ambiente del dicembre scorso, dopo le delibere in materia tariffaria dell’Area e le regole tecniche definite dal Gse, si parte. Le istanze potranno essere inviate al Gse all’apposito punto...

